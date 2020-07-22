ضبط أطنان من الاغذية والحلويات الفاسدة فى الاسكندرية واغلاق باب الطعون فى انتخابات الشيوخ

كتب احمد سلامة

أسفرت حملات شرطة التموين بالاسكندرية عن ضبط المدير المسئول عن مصنع “بدون ترخيص” لتصنيع المثلجات بدائرة مركز شرطة المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية لحيازته 2,026 طن سلع غذائية “شيكولاته – مكسبات طعم ورائحة غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وذلك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق. كما تم ضبط المدير المسئول عن مصنع “بدون ترخيص” لإنتاج السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث بمحافظة الإسكندرية لحيازته (1,066 طن سلع غذائية “زيتون- خضروات – زيت زيتون – ملح طعام”) غير صالحة للإستهلاك الآدمى، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. من جهة اخرى أنتهى اليوم الاربعاء موعد تلقى الطعون فى راغبى الترشح لمجلس الشيوخ فى الاسكندرية وكانت محكمة القضاء الإداري قد تلقت أمس الثلاثاء 3 طعون انتخابية جديدة ليصل الإجمالي إلى 7 منها 2 من المرشحين على المقاعد الفردية، وهما طارق عبدالمنعم غانم، وهشام محمود الإقداحي، ضد لجنة تلقي وفحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ يتظلمان فيهما لاستبعادهما من سباق الانتخابات. بينما جاء الطعن الثالث من م.م.س، عضو شعب سابق، ضد أحد المرشحين على المقاعد الفردية، يدعى م.م.ح، بدعوى افتقاده لشرط حسن السير والسمعة والسلوك، وفقدانه للثقة والاعتبار بداعى إصدارة شيك دون رصيد. وفي وقت سابق، استقبلت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية 4 طعون أخرى في عدد من المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة.