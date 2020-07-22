ملك البحرين يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى ثورة يوليو المجيدة

بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة، أعرب جلالته فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، مشيداً جلالته رعاه الله بعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو في جميع المجالات.