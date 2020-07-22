 ولي عهد البحرين يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى ثورة يوليو المجيدة

بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة.

وأعرب سموه عن خالص تهانيه لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذه المناسبة، وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة وللشعب المصري الشقيق المزيد من التقدم والنماء.

كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، معربا سموه فيها عن خالص تهانيه بهذه المناسبة.