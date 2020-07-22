تيك توك “محمد رمضان” لايف الان على راديو انغامي مع النجم سوبر ساكو

حصريا الان على راديو انغامي النجم سوبر ساكو يقدم أغنيته الجديده ( تيك توك ) مع النجم محمد رمضان والتي من المقرر نزلها رسميا عبر موقع انغامي الجمعه القادمه

راديو لايڤ هى خاصيه جديده يقدمها ابلكيشن انغامي لكل متابعيهأنغامي هو منصة رقميه للموسيقى متوفر على كل أنظمة التشغيل والأول من نوعه في الشرق الأوسط، حيث أنه يحتوي على أكبر موسوعة من الأغاني

وتُعتبر اليوم المنصّة الموسيقيّة الأولى والرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع مكتبتها الموسيقيّة الضخمة الّتي تحوي أكثر من 30 مليون أغنية متوفّرة لأكثر من 80 مليون مستخدِمًا.

https://play.anghami.com/live/95216893?bid=/Lgj7IPx287