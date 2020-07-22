السفير اللبحرينى بالقاهرة يهنئ الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

هنأ هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، الشعب المصرى الشقيق بمناسبة الذكرى الـ68 لثورة الثالث والعشرين من يوليو والتى تحل غداالخميس.

وأعرب الجودر عن تمنياته لمصر قيادة وحكومة وشعبا بالمزيد من الرقي والتقدم والازدهار، مشيدا بالمستوىالرفيع الذي بلغته العلاقات الأخوية ومتانة الروابط التي تجمع بين البلدين الشقيقين والتي يحرص على تنميتها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر الشقيقة في المجالات كافة.