عودة الروح لملتقى الهناجر فى “ثورة يوليو.. ونظرة على التاريخ والمستقبل”

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، واحتفالا بذكرى ثورة ٢٣ يوليو، يقيم قطاع شئون الانتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أولى لقاءاته الشهرية لملتقى الهناجر الثقافى، بعد توقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك تحت عنوان “ثورة يوليو.. ونظرة على التاريخ والمستقبل”، في السابعة والنصف من مساء يوم السبت ٢٥ يوليو الجارى، بمسرح مركز الهناجر للفنون، بإشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز .

يشارك في الندوة كل من الدكتور طارق منصور، وكيل كلية الآداب جامعة عين شمس، والدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والعميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الإستراتيجية، والإعلامية الدكتورة أمل مسعود نائب رئيس الإذاعة المصرية، وتدير اللقاء الناقدة الدكتورة ناهد عبدالحميد مدير ومؤسس الملتقى .

وبين كلمات الضيوف، يستمتع رواد الملتقى بمجموعة من الأغاني الوطنية للمطرب أشرف علي، بمصاحبة فرقته الموسيقية، ويتيح الملتقى دعوات الحضور من خلال شباك تذاكر مركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا مجانا .

ويحرص الملتقى باتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستيعابية