تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس القومي للمرأة.. إطلاق حملة للتوعية بمخاطر الانترنت ووسائل التواصل المجتمعى

حت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يطلق المجلس القومي للمرأة حملة للتوعية بسبل الوقاية من الممارسات السلبية على الانترنت والحماية من مخاطر الاستخدام الخاطئ في البيئة الرقمية من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المختلفة خاصة المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وانعكاساتها اجتماعيا ونفسيا وكيفية التعامل معها، والمساهمة في العمل على مناهضة العنف السيبرانى والجرائم الإلكترونية لاسيما ضد الفتيات والنساء، وزيادة استخدام برامج الأمان والحماية، وتوجيه المواطنين للتعرف على سبل وخدمات الدعم المتاحة في ذلك.

وتنطلق حملة التوعية تحت عنوان “اتكلمي… احمي نفسك وغيرك”؛ وتستهدف الحملة زيادة الوعي لدى فئات الشباب والفتيات والمراهقين والمراهقات وذوي وذوات الاعاقة مع الاهتمام باشراك الآباء والأمهات عبر قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة.

هذا وقد أكدت الدكتورة/ مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن فكرة الحملة جاءت كاستجابة سريعة لتزايد حوادث التحرش والاعتداء والاستغلال الجنسي عبر الانترنت للفتيات والأطفال للتوعية بهذا النوع من الجرائم، وتوفير الحماية اللازمة لفتيات وسيدات مصر، مؤكدة أن مثل هذه الجرائم لها تأثير نفسي واجتماعي كبير على الضحية. وأشارت الدكتورة/ مايا مرسي إلى أن مواجهة هذه الجرائم يعد تحدياً كبيراً مع سهولة استخدام أدوات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتطبيقاتها.

وتستهدف الحملة اتاحة المحتوى المعرفى والمعني بالسلامة على الانترنت والحماية من المخاطر الالكترونية وتطويعه للاستخدام فى حملة تثقيفية توعوية من قبل المجلس القومي للمرأة تحمل رسائل مباشرة بالأخطار الالكترونية، وسبل الوقايه منها، والتعريف بوسائل الدعم المتاحة من قبل الوحدات التابعة للمجلس القومي للمرأة متمثلة في خطوط النجدة، ووحدات الدعم والإرشاد النفسي لضحايا الجرائم الالكترونية.

الجدير بالذكر أن رعاية الحملة يأتي استكمالا لدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرائد في نشر ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت، حيث قامت الوزارة بوضع العديد من الإجراءات الكفيلة بتفعيل دور الحوار داخل المجتمع المصرى ؛ كما يأتي في إطار جهود المجلس القومي للمرأة الذي يحمل على عاتقه مسئولية مكافحة العنف ضد المرأة بكافه أشكاله، مع التركيز على العنف السيبراني والجريمة الالكترونية والتي تستهدف الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل المراهقات، وذوات الاعاقة، وغيرها من الفئات التي يوجه المجلس القومي للمرأة جهوده نحوها بشكل خاص.