رئيس مجلس الشورى البحريني يهنئ مصر بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

هنأ معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة ذكرى 23 يوليو المجيدة.

وبعث معالي رئيس مجلس الشورى برقية تهنئة إلى الدكتور علي عبدالعال سيد أحمد، رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية أعرب خلالها عن أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بهذه المناسبة المجيدة، مشيدا بالمستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.

كما بعث معالي رئيس مجلس الشورى، برقية تهنئة بهذه المناسبة لسعادة السيد ياسر محمد شعبان، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين.