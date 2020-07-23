القوى العاملة: تعيين 1653 شاباً بالإسكندرية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية 1653 شاباً ، من بينهم 39 من ذوى الهمم ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة “كعب العمل” ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير 1215 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام شباب المحافظة لشغلها .

وأوضح الوزير المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 164 منشأة ، دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 135 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لتوفيق أوضاعها وإزالة المخالفات .

وأشار ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يونيو الماضي ، إلي أن المديرية تلقت 163 شكوى، منها 38 شكوي مستوفاه ، وتم تحرير 65 محضراً للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 60 شكوى تحت البحث والدراسة .

وتابع مدير المديرية أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بإستخراج 61 ترخيصاً جديداً لعمل الأجانب ، فضلا عن التجديد لـ 52 أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس : عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) ، تم التفتيش على 138 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.