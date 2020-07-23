غدا الخميس .. حلمى بكر يكشف كواليس المواهب الجديدة فى “هندية والنجوم”

تقوم الفنانه هنديه غدا الخميس الساعه ١١ م في برنامج هنديه والنجوم علي قناة الحدث اليوم مع الموسيقار حلمي بكر بالكشف والبحث عن كواليس المواهب الجديده

وتستضيف الحلقه أيضا أشهر ريجيسير مكتشف النجوم في الوسط الفني عموما ليتحدث عن كواليس اكتشافهم

وتؤكد هنديه للساده الصحفيين والإعلاميين الذين ساندوها في برنامج هنديه والنجوم وكتبوا بحياديه عن البرنامج أن لهم تحيه وتقدير من القلب وان شاء الله البرنامج يسعي مخلصا لتقديم المواهب الجادة ويكون عند حسن ظن الجميع