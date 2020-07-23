من داخل استوديو ” المحور” كواليس دراما ” دكتور العيلة”

انفردت كاميرا ” الحياه المصرية ” بالتصوير داخل استوديو قناة المحور خلال العمل بكواليس الدراما الخاصة ببرنامج ” دكتور العيلة ” الذى يقدمه دكتور عمرو عبد العزيز جراح النساء والتوليد كل يوم جمعة .

وكان قد قال عبد العزيز فى الحلقة الأولى بعنوان “الإجهاض المتكرر” إن الرجل مسئول

عن حدوث ذلك الإجهاض فى حالات كثيرة، مفسرا طبيعة وشكل الحيوانات المنوية له ودورهما فى حدوث الإجهاض.

يقدم البرنامج للأسر المصرية في كل حلقة خدمة إجراء عملية حقن مجهري مجانا بأرقى المراكز الطبيةيقدم البرنامج المعلومات الطبية فى سياق درامي، ويجيب عن أسئلة المشاهدات من خلال تلقيها عبر صفحات السوشيال ميديا، وهو اول برنامج يقدم المعلومة الطبية فى سياق درامى من إخراج الشاب والمنتج الفنى رامى مهدى .