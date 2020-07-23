د. علي عبد الكريم محمد  يكتب لـ”الأهالي” :ثورة 23 يوليو بأعين يمنية

23 كثورة ذكرى يتجدد بريقها في جمهورية مصر العربية ليس امرا عابرا في حياة اليمنيين

إنه موعد مع التأريخ وتعظيم قيم محطاتيها التي لا يدرك عمق تأثيرها الا جماهير شعبنا الذين قطفوا ثمارا حقيقية من بساتينها ومن مأثرها خاصة خلال مرحلة تثببث أقدام النظام الجمهوري بصنعاء ودعم انتصار ثورة اكتوبر بعدن مهما جرت محاولات عابثة لطمس معالمها.

نتذكر نحن كيمنيين اطلالة 23 يوليو كيوم فرح وانبثاق تاريخي لعب دورا جوهريا في توفير عوامل خروج بلادنا من عالم العزلة إلى عالم معاصر كان لدعم ثوة 23 يوليو مآثر ودعم وتضحيات لا ولن تنسى وتنمحي من ذاكرتنا الوطنية.

تلك حقبة من التاريخ غنية بالماثر بالعبر و بالدروس جديرة بان تشكل نافذة لتجاوز مصاعب وتعقيدات باتت حاصرة لها ذات الجوهر المعادي لتطلعات شعوبنا نحو مواجهة قوى باتت تجاهر العداء لوجود دولنا الوطنية واستقرار امننا المشترك وذلك بالضروة بات يتطلب مزيدا من الفهم واليقظة لمواجهة تلك التحديات واي تكون مسمياتها فهي هي جوهرا وان اختلفت مسمياتها حالا ومن خلال فهم وتحليل ومواجهة واعية للوقوف أمام ضرورات محددة منها :

*ضروة معرفة وتحليل طبيعة تلك المرحلة والظروف المحيطة بها وترابطها مع الراهن الحالي

* تعقيدات تلك المرحلة كحقبة حركة تحرر وطني

*جوهر الخطاب الوطني والقومي لتلك المرحلة وطبيعة القوي والتحديات التي تمت مواجهتها خلال تلك الحقبة وهي جوهربا واحدة مع تغير وتبدل الادوار والمسميات

*كيمنيين نظرنا ولا نزال ننظر بأن الدعم القومي الوطني النزيه الذي قدمته ثورة 23 يوليو المرتكز والداعم لنجاح ثورة اليمن كان البداية التي اخذت بيد اليمن للخروج من اشكاليتين كانت تواجه بلادنا انذاك الخروج من ربقة النظام الملكي الكهنوتي الرجعي بشمال اليمن وانتصار ثورة 26 سيبتمبر 1962..و الدعم والموازرة الغير محدود ليلعب دورا داعما لانتصار ثورة 14 اكتوبر 1963 بالجنوب اليمني المحتل آنذاك .

*ظروف تلك المرحلة وان كانت تختلف الي حد كبير عما تمر به منطقتنا حاليا من تحديات وما يخطط ضد مصر وثورتها وشعبها ومركزها الجيوسياسي الهام والموثر مما يدفع نحو استقطابات معادية لمصر ودورها وهو ما يستدعي منا كيمنيين وفي حدود المسؤولية التاريخية وجوب التصدي لهجمة كهذه و نري لزما علينا ونحن نعايش هذة المرحلة المستجدة المفتعلة من مراحل صراع المصالح في منطقتنا العربية وتتزايد ضراوتها مع تجذر ثورة 23 يوليو وانتصاراتها مدعومة بانتصار ثورة 30 يونيو تعبيرا عن ارادة مصر وشعبها وجيشها ضد مشروع اخوانة الدولة ومصادرتها خاصة وقد أضاءت مداميكها وشعلتها تواصل اهدافها في إطار من خطاب متجدد يضيف نوعا وكما ويواجه كافة محاولات الانحرافات وطابعها الاخطر المودلج بخطاب منحرف اسلاموي التوجه له امتدادته بالمنطقة العربية ..

وبحكم الموقر والتأثير الذي تملكه مصر ووفقا لرؤية الراحل جمال حمدان حول فرادة الموقع والتأثير ما تزال محاولات أطراف معادية العبث بأمن واستقرار مصر والمنطقة عموما ولن تكون اليمن ولن يكن شعبها ألا داعما ومواجها لأي شكل من أشكال والعبث بأمن واستقرار البحر الأحمر وباب المندب تحديدا وتلك رسالة برهن التأريخ و لن ينساها اليمنيين شمالا وجنوبا تواصلا وتجذرا للعلاقات التاريخية بيننا واحتفاطا وردا لجوهر وماثر ثورة يوليو الباق في ذاكرة الوطنيين اليمنيين وكما حملت جماهيرنا اليمنية على اكتافها سيارة الزعيم الخالد جمال عبد الناصر على اكتافها حين زار بلادنا بعيد نجاح ثورة ,26 سبتمبر ملوحا بيديه دعما لثورة 14 اكتوبر في الجنوب قائلا بأن على بريطانيا ان تحزم حقائبها وترحل وقد كان ورحلت بريطانيا.

و اليوم واليمن وشعبه يحتفل مع شعب وجيش وقيادة مصر بذكرى 23 يوليو سيظل شعبنا وفيا لكل تضحيات يوليو وستظل بوابة باب المندب تحت الاعين كي لا تتحول بتاتا للخنجر الذي يطعن الخاصرة الجنوبية لمصر ولقناة السويس ذلك قدرنا وذلك جزء يسير نقدمه لدماء طاهرة سالت على ارضنا واثمرث نجاح ثورتي 26 سبتمبر 62 و14 اكتوبر 63.

تحية لثورة 23 يوليو وتحية لشعبنا المصري الشقيق وتحية لجيشه الباسل وقيادته الجسورة بقيادة المناضل عبدالفتاح السيسي وتحية لكل الشهداء طيلة هذة المسيرة النضالية الخالدة وتحية صادقة للمواقف الداعمة لشعبنا وهو يواجه حاليا الكوارث والمحن وليجد على أرض 23 بوليو ملاذا آمنا ووطنا يحتصن وشعبنا ما وجدنا منه وبينه ألا نماذج للاخوة والاخاء وتلك مأثرة أخرى نضيفها لسجل تاريخ جليل للعلاقات بين البلدين والشعبين …تحية لمصر وشعبها وجيشها تحية ل 23 بوليو ولمصر رئيسا وحكومة وشعبا

*د. علي عبد الكريم محمد ..اليمن ..الامين العام المساعد الأسبق بجامعة الدول العرببة