الرئيس يدعو الشعب للاصطفاف الوطني لمواجهة تحديات لم تمر بها مصر من قبل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو إننا ماضون في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة وملحمة تنموية لبناء وطن قوي، داعيا المصريين إلى الاصطفاف لمواجهة التحديات.

وأضاف السيسي أن ما يدور حولنا من أمور بالغة الخطورة وشديدة الحساسية تتطلب أن يكون المصريون جميعا على قلب رجل واحد واثقين في قدرتهم على عبور الأزمات على النحو الذي يحفظ لمصر أمنها ويضمن للمصريين حقهم في الحياة في وطن مستقر وطن يسعى أن تكون قيم التعاون والبناء والسلام أساسا للعلاقات الإنسانية بين كل الشعوب، تلك هي عقيدة مصر الراسخة المبنية على احترام الآخر والساعية لبذل كافة الجهود الممكنة لمنع نشوب الصراعات، ولكنها في الوقت ذاته، قادرة وقت الحاجة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حقوقها ومكتسباتها التاريخية.

وتابع السيسي أن التهديدات التي تواجه أمن مصر القومي تجعلنا أكثر حرصا على امتلاك القدرة الشاملة والمؤثرة للحفاظ على حقوق ومكتسبات الشعب وتجعل مـن اصطفافنا الوطني أمرا حتميا.

وأضاف الرئيس أن الله قدر لهذا الجيل أن يواجه تحديات لم تمر بها مصر عبر تاريخها الحديث.

وختم السيسي أنه على ثقة “من قدرتنا على تأمين حاضر مصر ومستقبلها، ليكون بعظمة ومجد ماضيها”.