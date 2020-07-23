عضو المجلس الأعلي للشئون الاسلاميه يقترح إجراءات لعودة صلاة الجمعه

اقترح عبدالغني هندي عضوالمجلس الأعلي للشئون الاسلاميه عدة إجراءات لعودة صلاة الجمعه مرة اخري حسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء طالب هندي باتباع التعليمات المعمول بها في الأوقات العاديه والتي تطبقها الاوقاف في أزمة كورونا.

بالإضافة إلي فتح المسجد قبل صلاة الجمعه لمده لا تجاوز ربع ساعة.

تقليل وقت خطبة الجمعه ما بين ٧ دقائق الي ١٠ دقائق كحد اقصي

استخدام الساحات الخارجيه للمساجد ووضع علامات تباعد بها

إقامة صلاة الجمعه في المسجد الجامع ويراعي المساجد التي لا تحدث تكدس في الدخول او الخروج.

استمرار غلق دورات المياه والوضوء في المنازل

التأكيد علي غلق المسجد بعد صلاة الجمعه وتعقيمه قبل صلاة الجمعه وقبل صلاة العصر.

المتابعه الدقيقه لتنفيذ التعليمات للحفاظ علي صحة المصلين .