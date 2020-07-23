استعدادًا لعيد الأضحى .. محافظ أسيوط يتفقد مزرعة الثروة الحيوانية بقرية الحمام بمركز أبنوب ويؤكد طرح لحوم بأسعار مخفضة للمواطنين 

كتب سويفى رشدى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مزرعة الثروة الحيوانية التابعة للمحافظة بقرية الحمام بمركز أبنوب للوقوف على سير العمل والانتاج بها والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضمن خطة المحافظة لتطوير مشروعات الثروة الحيوانية التابعة لها ومضاعفة الانتاج وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتوفير اللحوم الحمراء بأسعار مخفضة بالأسواق لسد احتياجات المواطنين … رافقه خلال الجولة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وأحمد عرفة نائب رئيس مركز ومدينة أبنوب والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة أسيوط بهيئة الابنية التعليمية. وتابع المحافظ – خلال الجولة – سير العمل بأقسام المزرعة والتي تحتوى على المئات من الأبقار الفريزيان عالي الإنتاجية من اللحوم والألبان والتي تم تحسين سلالاتها من خلال التلقيح الصناعي والاهتمام بالأعلاف وطرق التغذية الجيدة والمتابعة الصحية الجيدة مطالبًا بضرورة التوسع في إدخال سلالات جديدة للمزارع مشيدًا بمعدلات الإنتاج من الألبان وزيادة عدد القطيع من الأبقار. وأكد المحافظ على أهمية المشروعات الإنتاجية التابعة للمحافظة وضرورة تطويرها ومتابعتها أولاً بأول خاصة عقب مضاعفة الإنتاج في مزارع الثروة الحيوانية بعد التطوير الذي حدث خلال الأونة الأخيرة مشيراً إلى أهمية الاستفادة من خبرات مديرية الطب البيطرى والزراعة وكافة المؤسسات والهيئات المجتمعية في مجال المشروعات الإنتاجية والمزارع الحيوانية وإكساب وتنمية مهارات العاملين على الأساليب العلمية في رعاية حيوان التسمين والوصول لأعلى معدل نمو فضلاً عن توفير اللحوم بأسعار مخفضة في الأسواق وسد احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء والقضاء على ارتفاع الاسعار لافتًا إلى أن هذه المشاريع ستوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لشباب المحافظة مشيرًا إلى المضى قدماً فى تنفيذ خطة إعادة هيكلة المزارع التابعة للمحافظة وتكليف المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة بالإشراف على الإدارة العامة لشئون الإنتاج بالمحافظة ومزارع الثروة الحيوانية التابعة لها والعمل على تطويرها وتنمية الموارد الذاتية. كان محافظ أسيوط قد أعلن عن طرح الأبقار والجاموس الحية للبيع للمواطنين لزوم الأضاحي وطرح لحوم جاموسي وبقري بلدي للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة بجميع منافذ المشروع الثابتة والمتنقلة بمختلف المراكز ضمن الخدمات التي يقدمها مشروع الثروة الحيوانية التابع للمحافظة وفي إطار توفير لحوم الأضاحي للمواطنين وسد احتياجاتهم من اللحوم استعداداً لاستقبال عيد الأضحي المبارك مشيرًا إلى إنه سيتم بيع أعداد كبيرة من رؤوس الحيوانات “جاموسي وبقري” عجول فريزيان بمحطة الحمام بمركز أبنوب وأضاحي عجول جاموسي بمحطة بني سند بمركز منفلوط التابعتين لمشروع الثروة الحيوانية بالمحافظة على أن يتم بيع كيلو اللحمة البلدي للمواطنين بمختلف المنافذ بأسعار تتراوح ما بين 90 إلى 100 جنيه للكيلو طوال أيام عيد الأضحى المبارك.