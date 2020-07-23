غرق 4 أشخاص في شاطئ الصفوة بجوار شاطئ النخيل غرب الاسكندرية

كتب احمد سلامة

تكررت مأساة غرق مواطنين فى شواطئ الاسكندرية حيث أكد مرفق الإسعاف على غرق 4 أشخاص بشاطئ الصفوة والذى يقع بجوار شاطئ النخيل بالعجمى، وذلك صباح اليوم الخميس . و تم انتشال جثمان سيدة، وجارى انتشال باقى الجثامين، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل جثامين الحادث إلى المشرحة. كان قسم شرطة العامرية أول قد تلقى بلاغا صباح اليوم يفيد بغرق 4 أشخاص بشاطئ الصفا على بعد أمتار من شاطئ النخيل المعروف بـ “شاطئ الموت” بحى العجمى. وانتقل ضباط مباحث القسم وقوات الإنقاذ النهرى رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين انتشال جثة كل من “غادة رجب حنفى” 19 عاما، وشقيقها “محمد رجب حنفى” 15 عاما، فيما يجرى البحث عن جثتين.