مجلس جامعة المنيا يعلن: 17 أكتوبر بداية العام الجامعي الجديد ..

كتب اسامه سيد عبد العال

عقد مجلس جامعة المنيا اجتماعه الشهري، برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عصام الدين صادق فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، ومديري مركز ضمان الجودة، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة، أعضاء المجلس. وفي مستهل الجلسة، قدم الدكتور مصطفى عبد النبي خالص شكره وتقديره، لأعضاء المجلس، والمجتمع الجامعي على مجهوداتهم الوطنية خلال أعمال امتحانات الفرق النهائية في ظل أزمة فيروس كورونا، ودرء خطر تفشيه وانتشاره، الذي جاء من خلال حرصهم على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة يوميًا؛ حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، وتذليل كافة العقبات، والتعامل مع المشاكل وتشخيصها وحلها، إلى جانب كسر الحاجز النفسي لدى الطلاب، مما كان له عظيم الأثر في المساهمة في إنجاح العملية الامتحانية، مشدداً على سرعة إعلان نتائج الفرق النهائية بكل كليات الجامعة بحد أقصى 15/8/2020، ولكليتي الهندسة والفنون الجميلة بعد انتهاء طلابهما من مشاريع التخرج في 25/8/2020، وذلك حرصاً على تقدم الطلاب في المواعيد المحددة لهم لأداء الخدمة العسكرية. وأوضح رئيس الجامعة، أن الطلاب الذين قدموا اعتذارًا عن دخول الامتحانات لم يتجاوز عددهم الـ 200 طالب بنسبة لا تزيد عن 1.5% من إجمالي أعداد الطلاب الذين لهم حق دخول الامتحان بالفرق النهائية بجامعة المنيا والبالغ عددهم 14800 طالب وطالبة بكليات الجامعة العشرين ومعهدها للتمريض، والذي حددت لهم الجامعة شهر سبتمبر لأداء امتحاناتهم لكامل مقررات الفصل الدراسي الثاني، والذي اعتبرت الجامعة غيابهم لا يُعد رسوباً، مع احتفاظهم بكامل دراجاتهم. وعلى جانب آخر، أعلن المجلس الخريطة الزمنية، التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات للعام الجامعي 2020/2021، والتي حددت بدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول للعام الحامعي القادم، اعتباراً من يوم السبت 17/10/2020، على أن تُجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في السبت 23/1/2021 وحتي الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والجداول الامتحانية بكل كلية. حيث أشار د. “عبد النبي” إلى أنه سيتم اعتماد تطبيق التعليم الهجين الذي يمزج بين كلٍ من خصائص التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، اعتباراً من العام الجامعي القادم، وذلك على مدار 3 أيام أسبوعياً بالتبادل بين الطلاب، وتقسيم الطلاب إلى مجموعات دراسية لا تزيد عن 100 طالب بالكليات النظرية، و50 طالب بالكليات العملية، بما يحقق تعظيم الاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية والبنية التحتية والمعلوماتية بالجامعة، وإحداث تغير في الفصول التقليدية، والمشاركة بفاعلية في العملية التعليمية، وبما يقلل من الكثافة الطلابية بالكليات ذات الأعداد الكبيرة، موجهاً إلى وضع الآليات والضوابط اللازمة لتنفيذ هذا النظام وفقاً لطبيعة الكليات، وتطوير وحدات تكنولوجيا المعلومات داخل الكليات لتوفير الأدوات والوسائل للتواصل الإلكتروني، وتسجيل المقررات والتفاعل بين أساتذة المقررات والطلاب، تحقيقاً للأهداف التعليمية والاتصال الفعال. كما أعلن المجلس عن بدء إجراءات اختبارات القدرات بجامعة المنيا لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكلياتها التي تشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات؛ ليكون يوم السبت الموافق 8/8/2020 حتي يوم الخميس الموافق 20/8/2020، وذلك بكليات؛ الفنون الجميلة (فنون وعمارة)، والتربية الفنية، والتربية الرياضية، والتربية النوعية الموسيقية. ومن جانبه استعرض الدكتور عصام فرحات، بعض النقاط الهامة الواجب مراعاتها في أعمال الكنترولات بكليات الجامعة، من حيث أعمال الرصد، والجمع، والمراجعة، وتفادي أخطاء التصحيح الإلكتروني، ومواعيد ظهور النتائج، وتعميم استخدام الجداول الإلكترونية، وإدخالها على برنامج بن الهيثم، وتثبيتها لكل كليات الجامعة، بالإضافة إلى وقف التسجيل الورقي للطلاب بالكليات التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة، مع احتفاظ الطالب والمرشد الأكاديمي باستمارة تسجيله إلكترونياً في موعد أقصاه شهراً من بداية الفصل الدراسي. كما أحاط رئيس الجامعة المجلس علماً، بموافقة اللجنة العليا للمنشآت الجامعية على إنشاء مبني تعليمي جديد داخل الحرم الجامعي يتم تشييده على أحدث الطرز المعمارية؛ لاستيعاب طلاب 10 برامج جديدة بمختلف كليات الجامعة، ليكون نموذجاً لتقديم خدمات تعليمية متطورة على أحدث الوسائل التعليمية الأكثر تخصصاً. كما قدم المجلس تهنئته لكل من كليتي التربية الرياضية، والتربية النوعية لتصدرهما تقييم المجلات المصرية والمحلية عن شهر يوليو لعام 2020، وذلك بعد حصولهما على الحد الأقصى للتقييم وهو 7 نقاط في تقييم مجلة البحوث في قطاع التربية الرياضية عن مجلة علوم الرياضة، وعن مجلة البحوث في مجالات التربية النوعية، وقطاع التربية النوعية والاقتصاد المنزلي مما يؤهلها أن تكون مجالاً معتمداً للنشر للباحثين علي مستوي الجمهورية والدول العربية باللغة العربية. كما أشاد المجلس بحصول الجامعة على مراكز متقدمة بين الجامعات المصرية في مجال إنجازاتها وجهودها المبذولة بمشروع محو الأمية، خلال دورتي يناير وابريل لعام 2020، مثمناً دور منسق الجامعة، ومنسقي المشروع بالكليات المعني