رئيس جامعة أسيوط بين طلاب كلية التربية الرياضية خلال تفقده لأولى أيام امتحانات  الفرقة النهائية

كتب سويفى رشدى

شدد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على ضرورة مواصلة التزام كافة كليات الجامعة بالإجراءات الإحترازية التى حددتها إدارة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره بين الأفراد سواء من الطلاب الممتحنين أو المراقبين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين. جاء ذلك خلال جولة رئيس الجامعة بصالات الإمتحانات لتفقد أولى أيام امتحانات الفرقة النهائية لطلاب كلية التربية الرياضية والتى رافقه فيها الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور جمال محمد على عميد الكلية ، والدكتور كمال سليمان وكيل الكلية لشئون التعيم والطلاب وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية . وأشاد الدكتور طارق الجمال خلال جولته بانتظام أعمال لجان امتحانات كلية التربية الرياضية وعدم تجاوز كل لجنة لأكثر من 15 طالب بها ، وتواجد أعضاء هيئة التدريس باللجان ، والتزام الاساتذة بوضع الامتحانات وفق القواعد المعلنة من قبل مجلس الجامعة وتوفير كافة التيسيرات اللازمة للطلاب داخل اللجان وتهيئة المناخ الملائم لهم لاداء امتحاناتهم فى سهولة و هدوء مع الحفاظ على صحتهم وسلامتهم . وأشارالدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى متابعة إدارة الجامعة لانتظام أعمال امتحانات الفرق النهائية بمختلف كليات الجامعة النظرية والعملية والتى تجرى على نحو متميز من الدقة والانتظام وبنسب حضور شبه مكتملة فى معظم الكليات ، حيث لم تتجاوز نسبة الاعتذارات المقدمة من الطلاب عن نسبة ضئيلة وفق المعتاد فى السنوات السابقة والتى ترجع فى معظمها لظروف شخصية، مشيراً إلى أن أعمال الامتحانات لم تشهد اية حالات مرضية بين الطلاب أو اشتباه فى حالات اصابة بالفيروس المستجد.