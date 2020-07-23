أجهزة الأمن تعتقل خلية إخوانية تدار من تركيا

أعلنت وزارة الداخلية ، اليوم الخميس، تفكيك خلية تابعة لجماعة الإخوان والتي كانت تدار عبر قيادات تابعة للتنظيم في تركيا.

وقالت الداخلية في بيان إنه تم القبض على عناصر الخلية وهم من جماعة الإخوان المصنفة إرهابية بمحافظة الإسكندرية وذلك بتهمة إثارة الشائعات من خلال إنتاج تقارير وبرامج إعلامية مفبركة.وأضافت أن الخلية التابعة لجماعة الإخوان المقبوض عليها يديرها قيادتهم في تركيا.

وكشف بيان الوزارة عن تفاصيل عملية إحباط “مخطط كبير” قالت إن عناصر تنتمي للإخوان المسلمين، كانوا يعتزمون تنفيذه بالتنسيق مع قيادات في الجماعة تقيم في تركيا.

ووفقا لبيان “قام قيادات التنظيم بتكليف عدد من العناصر الإخوانية والمتعاونين معهم في مصر بالعمل على تنفيذ مخططهم الذي يستهدف إثارة الشائعات والبلبلة في أوساط المواطنين تزامنا مع بدء الاستحقاقات الانتخابية..

وأشار البيان أن “المخطط يعمل على إنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية مفبركة تتضمن أخبار مغلوطة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد ومؤسسات الدولة وترويجها عبر شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية الإخوانية التي تبث من الخارج.”

ونوهت الداخلية بأنه” تم تحديد العناصر الإخوانية القائمة على هذا المخطط من الهاربين بتركيا أبرزهم الهاربين عماد البحيري، وحسام الشوربجي، وسيد توكل، وحمزة زوبع”.

وأضاف البيان أن المعلومات أكدت “اضطلاعهم في تنفيذ مخطط باستغلال إحدى الوحدات السكنية بالإسكندرية وتجهيزها كاستديو لإعداد أعمال المونتاج الخاصة بالمادة الإعلامية المفبركة حيث تم استهداف الاستديو وضبط القائمين عليه”.

وذكر بيان الداخلية أن السلطات “عثرت على داخل استديو على العديد من الكاميرات وأجهزة الحاسب الآلي وأدوات المونتاج والتصوير وعدد من الفيديوهات المفبركة حول الأوضاع الداخلية بالبلاد تمهيدا لترويجها”.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات، بحسب البيان.