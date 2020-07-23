د. عبد الفتاح مطاوع يكشف عن حقيقة كمية المياه المتواجدة خلف السد العالي بعد إعلان ملء سد النهضة

قال الرئيس الأسبق لقطاع مياه نهر النيل، عبد الفتاح مطاوع، إن السد العالي في مصر خلفه 130 مليار متر مكعب من المياه. وأوضح مطاوع في مداخلة هاتفية في برنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة “المحور” : “مصر تتفاوض في ملف سد أثيوبيا، والسد العالي خلفه 130 مليار متر مكعب مياه”.

وتابع : “لا نرغب في خداعنا بأرقام بملء السد (النهضة) في إثيوبيا، وهناك خطاب إثيوبي للمجتمع الدولي وخطاب أخر للشعب الإثيوبي”. ولفت: “إعلان إثيوبيا ملء 5 مليار متر مكعب فقط من المياه للاستهلاك المحلي، وهناك مشاكل كثيرة داخل اثيوبيا”، مضيفا:” مصر لديها الكثير من وسائل الضغط في ملف سد النهضة”.

وكان التلفزيون الإثيوبي “etv” قد عرض لقطات لأول مرة للحظة ملء سد النهضة، وملء بحيرة السد مع رسالة تهنئة للشعب الإثيوبي من رئيس الوزراء أبي أحمد. وظهرت في الفيديو لحظة دخول المياه بشكل كبير للبحيرة، وذلك بعدما أعلنت أديس أبابا انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة. وقال وزير المياه والري الإثيوبي سليشي بقلي، إنه “تم تخزين 4.9 مليار متر مكعب من المياه في بحيرة سد النهضة خلال المرحلة الأولى للملء”، معتبرا أن “هذه الكمية لم تؤثر على حصتي دولتي المصب مصر والسودان”..