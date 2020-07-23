الصفقة كلفت مصر نحو ملياري دولار: الصور الأولى لمقاتلات “سوخوي-35” المصرية في روسيا

تداولت وسائل الإعلام الروسية صور الدفعة الأولى من مقاتلات “سوخوي-35” المصرية في مصنع كومسومولسك نا أمور، التي تم تصنيعها خصيصا للقوات الجوية المصرية.ووفقا لموقع topwar الروسي، تم اختبار الطائرات الروسية حيث أقلعت من مطار الشركة وتوجهت إلى الجزء الأوروبي من روسيا.

وظهرت صور أول خمسة مقاتلات من طراز “سوخوي-35″، حيث قامت الطائرات برحلة إلى الجزء الأوروبي من روسيا، وتبين من الصور أن المقاتلات تحمل أرقام 9210 إلى 9214.وتشكل “سو-35” خطورة على المقاتلات الأمريكية في المعركة الجوية، فهي تنتمي إلى جيل 4++ ويمكن أن تنافس طائرات حربية غربية مثل “إف – 15 إيغل”، F/A -18 وحتى “إف – 35” للجيل الخامس، إذ أنها تعد نموذجا متطورا لمقاتلة “سو-27” الأسطورية السوفيتية التي تم إنتاجها عام 1988.وتضم أسلحة المقاتلة الروسية صواريخ “جو – جو” و”جو – أرض” بمختلف أنواعها والصواريخ المضادة للسفن والقنابل الموجهة ليزريا أو عن طريق الأقمار الصناعية، فضلا عن مدفع عيار 30 ملم يتزود بـ150 قذيفة.

وفي 2018، وقعت روسيا ومصر عقدا لتوريد 24 مقاتلة من هذا الطراز بقيمة ملياري دولار.وبالإضافة إلى الطائرة نفسها، يتضمن التسليم أنظمة تسليح الطائرات لـ”Su 35″، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيلها.وبعد استقبال المقاتلات الأولى، ستصبح مصر ثاني مشتر أجنبي للطائرة “سوخوي 35” بعد الصين التي استلمت 24 طائرة بين عامي 2016 و2018.

وتعد “سوخوي 35” مقاتلة تفوق جوي روسية، بالإضافة لكونها مقاتلة متعددة المهام، أحادية المقعد ثنائية المحرك، وهي ذات قدرة فائقة على المناورة تنتمي إلى جيل المقاتلات 4++، من تصميم شركة “سوخوي”.وزودت المقاتلة بأنواع متعددة من الصواريخ قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدي ذات دقة الإصابة العالية، وكذلك بنظام رادار متطور يمنحها القدرة على تتبع عدد كبير من الأهداف المعادية وتدمير كل أنواع الأهداف الجوية والأرضية والبحرية، كما أن قدرتها الفائقة على المناورة وتزويدها بصواريخ جو جو بعيدة المدى يؤمن لها التفوق النوعي في حالة القتال جوا مع الطائرات المعادية الحديثة.

المصدر: topwar