الحزب الاشتراكي اليمني يحتفل بالذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو الخالدة ببيان 

حيا الحزب الاشتراكي اليمني جمهورية مصر العربية بالذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو الخالدة ، طليعة الثورات العربية وفاتحة الفعل التحرري من الاستعمار والاستبداد ،ببيان أصدره اليوم ..

وقال الحزب الاشتراكي في تحيته ان ذكرى ثورة 23 يوليو ستظل دائماً حاضرة في وجدان كل الاحرار ، ، بما أسهمت به لمساندة الثورة اليمنية ونصرتها ، وبما حققته من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة ، وما أحدثته من تغيير فى المنطقة العربية والإفريقية ودول العالم الثالث ، دفاعاً عن حرية الشعوب وحقها في تقرير مصيرها ، وكانت الأيقونة ومصدر الالهام لكل حركات التحرر من الاستعمار والتبعية وعدم الانحياز على مستوى العالم الحر .وفيما يلي نص التحية:”بفخر واعتزار يحيي الحزب الاشتراكي اليمني الذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو الخالدة ، طليعة الثورات العربية وفاتحة الفعل التحرري من الاستعمار والاستبداد ، ويزجي التحايا والتهاني وحزيل التبريكات لمصر العروبة رئيسا وحكومة وشعبا بهذه المناسبة العظيمة ..ان ذكرى ثورة 23 يوليو ستظل دائماً حاضرة في وجدان كل الاحرار ، ، بما أسهمت به لمساندة الثورة اليمنية ونصرتها ، وبما حققته من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة ، وما أحدثته من تغيير فى المنطقة العربية والإفريقية ودول العالم الثالث ، دفاعاً عن حرية الشعوب وحقها في تقرير مصيرها ، وكانت الأيقونة ومصدر الالهام لكل حركات التحرر من الاستعمار والتبعية وعدم الانحياز على مستوى العالم الحر .لقد واجهت ثورة يوليو الكثير من المؤامرات استهدفت إفشال وسقوط الثورة بل والدولة المصرية بأسرها وتصدى الشعب المصرى بكل شجاعة لكل هذه المؤامرات وانتصرت الثورة على أعدائها ومازالت قوية وفتية رغم أعوامها الثمانية والستين وتملك القدرة والقوة لافشال المؤامرات التي تحيط بها اليوم .تحية لثورة يوليو المجيدة ولأرواح قادتها العظام ، وتحية للشعب المصرى العريق .حفظ الله مصر وشعبها العظيم ووافر تمنياتنا بالمزيد من التقدم والازدهار .”