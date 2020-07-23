رئيس لجنة الزراعة والري بحزب التجمع المهندس محمد عبد الحليم يكتب:لماذا نحتفل بثورة ٢٣ يوليو؟

لم يكن يوم ٢٣ يوليو عام ١٩٥٢ منفصلا عن السنوات السابقة عليه، وخصوصا الفترة من ١٩٤٥ حتى ١٩٥٢ ، كانت تلك السنوات هي فترة الاختمار الثوري في مصر، حيث أيقنت الطبقات الشعبية المصرية وخصوصا بعد الحرب العالمية الثانية، أيقن الشعب المصري أن الطبقة الحاكمة التي تقود البلاد عجزت عن أن تستجيب إلى متطلبات النمو، وتطلعات الشعب المصري بكافة طبقاتة إلى حياة أرقى ٠

حيث انخفض الإنتاج الزراعي، وتدهورت نوعية الأرض الزراعية، وانخفضت الأجور التي عجزت عن ملاحقة الأسعار، واشتغلت الرأسمالية المصرية بقسميها الزراعي والصناعي بالمضاربة على الأرض والسلع، بدلا من التوسع في الإنتاج ، مما أدى إلى زيادة البطالة في الريف والمدن، وانخفض مستوى الحياة ونوعيتها إلى درجة كبيرة، وهذا ما أدى إلى اشتعال الحركة الوطنية الديمقراطية من عام ١٩٤٥ حتى ١٩٥٢، ومالبث أن هوى النظام دون أن يحاول حتى الدفاع عن نفسه في لحظاته الأخيرة.

وقد أن الأوان لدراسة هذه السنوات التي سبقت ١٩٥٢ والتي انخرط فيها المصريون بكافة فئاتهم واتجاتهم في إطار الحركة الوطنية الديمقراطية، التي أدركت أن الإطار الدستوري الذي تحقق بدستور ١٩٢٣ ، لم يعد قادرا على تنظيم مسيرتها والتعبير عن إرادتها ، والسماح لها بإدارة البلاد لتحقق لنفسها عائدا مجزيا من ثمار العمل الوطني، بل أصبح قيدا على سيرها ومسيرتها، فاسقطته مع الطبقات التي خلقته، وبذلك تحررت الجماهير الشعبية من تحالف الرأسمالية وكبار ملاك الأرض في تحديد أهدافها وبرامجها.

وسمحت فترة الاختمار الثوري ١٩٤٥ حتى ١٩٥٢ أن تتبنى الحركة الوطنية الديمقراطية وان تطور الأهداف التالية:

١- تحرير الوطن من الاحتلال العسكري والتخلص من النفوذ السياسي للاستعمار برفض الاحلاف العسكرية.

٢- الاستقلال الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وذلك بتحقيق نصيب عادل للطبقات الاجتماعية من ثمار العمل الوطني.

٣- التوسع الاقتصادي بإقامة القطاع العام الصناعي والمالي والتجاري، مما مكن البلاد من تحقيق تنمية بشرية في العلاج والتعليم والإسكان.

ومن هنا كان حتميا سقوط ذلك النظام الذي هرب من مواجهة الواجبات الملقاة على عاتقه، كطبقات سائدة وقادة للمجتمع، فقد تحول التحالف الحاكم قبل ١٩٥٢ من الإنتاج إلى التجارة والي المضاربة، ومن التوسع الاقتصادي إلى خلق التضخم والاستفادة منه، ولقد كان ذلك هو نهاية مطاف هذا التحالف الحاكم وخاتمة حياته كسلطة حاكمة للمجتمع.

هذه هي الأسباب الموضوعية لثورة ٢٣ يوليو ، حيث استجاب الجيش المصري باعتباره الجناح العسكري للحركة الوطنية الديمقراطية المصرية، هذا حديث اليوم، وما بعد ذلك له حديث آخر.

*بقلم المهندس محمد عبد الحليم رئيس لجنة الزراعة والري بحزب التجمع