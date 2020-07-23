الجامعة العربية تشارك في الاجتماع الرابع للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا

شاركت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الخميس، في الاجتماع الرابع للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا على مستوى كبار المسؤولين المنبثقة عن مؤتمر برلين الدولي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة مشتركة من السيدة ستيفاني ويليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، والسيدة هيلجا ماريا، الأمين العام لجهاز العمل الخارجي الأوروبي، وبمشاركة ممثلي من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية أعضاء عملية برلين حول ليبيا.

وصرح السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، رئيس وفد الأمانة العامة للجامعة بأنه جرى خلاله استعراض وتقييم نتائج اجتماعات مجموعات العمل المنبثقة عن اللجنة، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والعسكرية وفي مجال حقوق الانسان بليبيا، إضافة إلى تشجيع عمل اللجنة العسكرية (٥+٥) للوصول الي ترتيبات مقبولة بشأن وقف اطلاق النار، وكذلك مناقشة السبل الممكنة لدعم استئناف الحوار السياسي الليبي- الليبي، تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وأكد السفير زكي خلال مداخلته في الاجتماع على ثوابت موقف الجامعة العربية من الوضع في ليبيا، وشدّد على ان الأولوية في ظل الوضع الحالي تكون لوقف إطلاق النار، ودعم الشروع بحوار سياسي جاد بين الفرقاء الليبيين، مع ضرورة وقف التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي بكافة أشكالها.