بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.. تكنو تشارك فى توفير فرص عمل جديدة بالسوق المصري

شاركت شركة تكنوموبايل العلامة التجارية الرائدة في مجال تصنيع الهواتف الذكية إحدى شركات مجموعة “ترانشن ” العالمية، في يوم التوظيف الافتراضي المفتوح الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية لتوفير فرص عمل للشباب المصري على عدد من الوظائف بالشركة.

تأتي مبادرة تكنوموبايل بالمشاركة فى هذا الملتقى التوظيفى الضخم من شعورها بالمسئولية تجاه المجتمع الذي تعمل فيه وسعيها الدائم للتوسع بالسوق المصري وتوفير فرص عمل للشباب لإيمانها بقدراتهم الكبيرة التى تساهم بشكل كبير فى نجاح الشركة، بجانب سعيها لتوفير أكبر قدر من فرص العمل بالسوق المصري فى ظل انخفاض مستويات التوظيف بسبب الظروف الحالية التى يمر بها العالم.

أكد كالوس ديفيد، مدير المنتجات بشركة تكنوموبايل مصر، إن شركته تسعى دائما لتوفيرر فرص عمل جديدة فى كافة الأسواق التي تعمل بها، مؤكداً أنها تعتبرها نوع من أنواع المسئولية المجتمعية التي يجب أن تتبنها كافة الشركات لاستغلال الطاقات المنتجة فى هذه الدول، موضحاً ان الشباب المصرى يشارك بشكل كبير في نجاح شركة تكنوموبايل بالسوق المصرى.

كالوس ديفيد، مدير المنتجات بشركة تكنوموبايل مصر:

الشباب المصرى يشارك بشكل كبير في نجاح شركة تكنوموبايل بالسوق المصرى

وأوضح مدير المنتجات بشركة تكنوموبايل، أن شركته تهتم بالشباب لحد كبير حيث أن معظم منتجاتها من الهواتف الذكية موجهة لهذه الفئة التى وصفها بالنهمة للتكنولوجيا الحديثة فى مجال العواتف الذكية والتى تسعى الشركة دائما لتقديمها فى منتجاتها وبأسعار فى متناول فئة الشباب حتى تتيح لهم تجربة استخدام مميزة.

وتابع: ” تؤمن تكنوموبايل أن هؤلاء الشباب الذين يعملون بالشركة يستطيعون التفاعل مع جمهور الشركة المستهدف بشكل جيد وبالتالى معظم فريق العمل بالشركة من الشباب المصرى الواعد، حتى فى الوظائف القيادية حيث تضمنت الوظائف المعلن عنها ضمن يوم التوظيف كانت مدير للتسويق وهى وظيفة هامة داخل الشركة في مصر وهو ما يؤكد على ثقة الشركة فى الشباب المصري والكوادر الشابة في مصر، هذا بجانب عدد كبير من وظائف مندوبى التسويق بفروع تكنو بكافة محافظات الجمهورية.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد نظمت يوم للتوظيف الافتراضي بداية الشهر الجاري تحت هاشتاج: # Virtual_Open day _for _Jobs “مقابلة الشغل مبقتش محتاجه انك تنزل من البيت” من خلال الإدارة المركزية للمشروعات و تدريب الشباب بالوزارة حيث استطاع الشباب التقدم إلى فرص العمل التى توفرها الشركات المشاركة بالملتقى وعمل المقابلة الشخصية والتواصل مع مسؤولين التوظيف عبر الفيديو كونفرانس دون مغادرة المنزل مع توفير تدريب مجاني قبل المقابلة حتى يرفع فرص الشباب في القبول بالوظيفة