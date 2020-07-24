ميناء الاسكندرية يستقبل 60 سفينة تحمل 91ألف طن فول صويا وبضائع متنوعة

كتب احمد سلامة

صرح الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطا في حركة العمل، اليوم الجمعة. وأضاف: “حيث تواجد بالميناء 60 سفينة، ووصلت 8 سفن، وغادرت 13 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة علي الأرصفة في الشحن والتفريغ 22 سفينة من بينهم سفن حاويات، وبضائع عامة، وصب سائل يجري تفريغها، كما يتواجد بالمخطاف الداخلي 3 سفن على متنهما 130 ألف طن صويا وخشب وفحم جاري تفريغهم، وتواجد بالمخطاف الخارجي 17 سفينة، وتم دخول وخروج 6100 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء، إن إدارة حركة البضائع سجلت وتابعت حركة الشحن والتفريغ، حيث يجري تفريغ بضائع واردة تزن 91 ألف طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 20 ألف طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 998 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 839 حاوية. وأضاف الغندور أن رئيس هيئة الميناء وجه الإدارات المختصة لاتخاذ كل الإجراءات لتسهيل دخول وخروج، وشحن وتفريغ الشاحنات والبضائع. ووجه أيضًا ببذل أقصى جهد لزيادة معدلات الشحن والتفريغ، مشددًا على ضرورة الاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.