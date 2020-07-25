شباب المسرح بالوطن العربى فى ص” صوت العرب”.. اليوم

يستضيف برنامج ” مسرح الشباب” ، على هواء صوت العرب، فى حلقته اليوم، مجموعة من المسرحيين الشباب في الوطن العربي لتغطية الأعمال المسرحية الشبابية ، بالاضافة الى لقاء مع إحدى هذه الفرق الشبابية التي تقدم عرضا مسرحيا جديداَ ، علاوة على حوار اخر مع الفنان دكتور عامر صباح المرزوك، رئيس ملتقي بابل لمسرح الشارع ، ومع الاعلامى

المسرحي مهدي البابلي ، البرنامج من اعداد وتقديم غادة كمال ووائل الدمنهوري