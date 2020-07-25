استاذ قانون دولى يرد على سؤال”  لماذا تريد إثيوبيا قانوناً “مرنا” لا “خشنا”؟!”

علق استاذ القانون الدولى العام ؛ دكتور” أيمن سلامة؛ على اخر التصريحات الاثيوبية بشأن سد النهضة والتى تفيد بعدم رغبة أديس أبابا فى الالتزام بأى اتفاق يكبلها ويقيدها ؛ ب ” لماذا تريد إثيوبيا قانوناً “مرنا” لا “خشنا”؟!”؛ حيث أوضح أن القانون الدولي يميز بين مصادره الخشنة أي الصلبة ذات الحجية و الإلزامية للمخاطبين بها مثل المعاهدات الدولية والعرف الدولي فضلاً عن قرارات مجلس الأمن التي تصدر تأسيساً علي الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة، وبين المصادر المرنة أي الناعمة للقانون الدولي – و ما أكثرها – فلا تحوز ذات الحجية الإلزامية التي تتمتع بها ما سلف ذكره من المصادر الصلبة للقانون الدولي ؛ مضيفا إن قرارات وتوصيات وبيانات وإعلانات وتوجيهات المنظمات والمؤتمرات الدولية تتعلق بقوام ” القانون المرن “، و هذا يعني أن الدول لها مطلق الإرادة السيادية في الالتزام أو عدم الالتزام بها؛ فمثلا القرارات والتوصيات التي يصدرها مجلس الأمن تأسيساً علي الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة تأتي ضمن هذه الطائفة من ” القوانين المرنة”.

وأشار إلى أن أي صك دولي – وبغض النظر عن تسميته – ينشئ حقوقا والتزامات دولية جديدة لأطرافه هو قانون صلب ( خشن ) ملزم لأطرافه. وتدليلا اتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة عام ٢٠١٥، لذلك ترفض إثيوبيا الالتزام بمثل هذه المواثيق الدولية وترغب في ابرام ” توجيهات عامة إرشادية ” لتشغيل سد النهضة تستطيع إثيوبيا مستقبلاً الفكاك منها والتحلل من أي التزامات قانونية تمخضت عن هذه ” التوجيهات العامة الإرشادية “.