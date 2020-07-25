محامون يعلنوا تمردهم ضد النقيب الحالى ويطالبون بنقابة تليق بهم

يعتزم المحام محمد كمال ، بالاستئناف العالى ومجلس الدولة،خلال الفترة القادمة قبيل العام الذي اشترطه قانون المحاماة من أجل سحب الثقة من النقيب العام رجائي عطية.

واضاف انه تمهيداً لهذه الخطة يتم طباعة استمارات تمرد المحامين على ان يتم مع مجموعة من شباب المحامين جمع التوقيعات عليها ، موضحا فى بيان ان هذا الأمر مرده تهاوي نقابة المحامين في صراعات لم نراها نحن شباب المحامين سوى كونها صراعات انتقامية وتصفية حسابات بين النقيب الحالي والسابق وبعض الأعضاء كل تلك الأمور التي أنعكس تأثيرها السلبي على المحاماة والمحامين وتجاهل مطالبهم متمثلة ً في الأرتقاء بمهنتهم والوقوف الي جوارهم لتفادي الاثار السلبية في مواجهة فيروس كرونا كما فعلت جميع المؤسسات مع أبناءها.

وتابع ” للعلم كنت من أول المدافعين عن النقيب الحالي وأخترته وجبهته ولكن الرجوع الى الحق خير من التمادي في غيره وليس معنى مطلبي بالتمرد على ممارسات النقيب الحالي رغبتي بعودة الماضي أبداً ماأرغب فيه والكثيرين من شباب المحامين هو نقابة تليق بمصر وأبنائها.