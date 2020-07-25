“شخصيات اسكندرانية” معرضا اثريا بـ ” متحف الاسكندريه”

ينظم متحف الإسكندرية القومي غداً الأحد الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢٠، معرضا أثريا بعنوان “شخصيات سكندرية ” بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

وقال الأستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن المعرض يسلط الضوء على قطعتين أثريتين هما؛ جدارية أبو مينا وتمثال الاسكندر الأكبر، كما تتضمن الاحتفالية عدد من الفقرات الفنية وكورال الأطفال.

وأضاف د. باسم ابراهيم مدير عام المتحف، أن المتحف ينظم على هامش افتتاح المعرض عدد من الورش التعليمية يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ يوليو ٢٠٢٠، وذلك لتنمية مهارات الأطفال من مختلف الأعمار وربطهم بالمتحف وتعريفهم بتاريخ المحافظة، حيث تتنوع تلك الورش لتناسب الأطفال بداية من سن ٥ سنوات وحتى ١٥ سنه؛ منها ورش لتعليم الأطفال عمل مجسم للإسكندر الأكبر باستخدام النحت على الجبس، وورش أعمال ورقية ، مؤكدا على أن جميع الورش سوف تقام في حديقة المتحف أو داخل قاعة جيدة التهوية؛ على ان يكون عدد الأطفال بالمجموعة الواحدة 5 أطفال وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المقررة.