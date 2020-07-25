تسجيل هيئة الرقابة على الصادرات و الواردات ضمن جهات تقويم المطابقة العالمية ببرنامج “سابر” السعودى

فى اطار جهود وزارة التجارة والصناعة واجهزتها التابعة لتيسير حركة التبادل التجارى ببن مصر ودول العالم خاصة الدول العربية ، أعلن المهندس اسماعيل جابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات تسجيل الهيئة ضمن جهات تقويم المطابقة العالمية المقبولة ببرنامج “سابر” السعودي بموافقة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وذلك بلائحة الجلود و الأحذية و المنتجات النسيجية.

وقال أن هذه الموافقة تأتي في إطار التعاون المتواصل بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات و الهيئة السعودية للمواصفات و المقاييس و الجودة السعودية حيث ستسهم في تسهيل عملية انتقال السلع والمنتجات إلى السوق السعودى وهو ما سينعكس إيجاباً على زيادة معدلات التبادل التجارى بين مصر والمملكة، مشيراً الى ان الهيئة تدعو الشركات المنتجة والمصدرين والمستوردين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالتقدم اليها للحصول على شهادات مطابقة المنتجات طبقاً لمتطلبات اللوائح والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة من برنامج “سابر” بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.وأشار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات إلى أن المنصة الالكترونية لبرنامج “سابر” تتيح كافة المعلومات عن البرنامج وبيانات حول النطاقات الجغرافية الدولية لجهات تقويم المطابقة المقبولة دولياً لديها ومنها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات بالنطاق الجغرافي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، لافتاً الى ان المنصة تتيح أيضاً بيانات باللوائح الفنية المعتمدة بالبرنامج حالياً موضحاً بها ارقام وأسماء المواصفات القياسية السعودية ومتطلباتها.

وأوضح المهندس اسماعيل جابر أن المنصة تسهم أيضا فى تسريع إجراءات تسجيل شهادات المطابقة المطلوبة للمنتجات الاستهلاكية الكترونياً سواء المستوردة أو المصنعة محلياً وتقليل الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات الجمركية للمنتجات الاستهلاكية بالجمارك السعودية إلى جانب رفع مستوى المنتجات الآمنة والحد من المنتجات غير المطابقة للوائح والمواصفات.

و أضاف ان تسجيل الهيئة فى منظومة سابر يأتي استكمالاً للنهج الذي تببناه الهيئة للتوافق مع أعلى معايير الجودة الدولية، حيث تأتى الهيئة في مقدمة الجهات الحاصلة على شهادة الجودة أيزو -19001، كما أن جميع معامل الهيئة حاصلة على شهادة الجودة أيزو -17025 في مجال فحص المواد الغذائية والصناعية، مشيراً إلى أن الهيئة هي الجهة الوحيدة في مصر الحاصلة على شهادة الجودة أيزو -17065 في مجال مطابقة الجودة للأجهزة المنزلية التي تعمل بالغاز المسال.

وأكد جابر حرص الهيئة على الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين عن طريق تطبيق أحدث النظم والالتزام بالقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص وسحب العينات بما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر والأسواق الخارجية.