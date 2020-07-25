رامي جلال يكتب :حزب التجمع ويسار سويسرا والسويد

إذا اجتمع ثلاثة يساريين، فإن أربعة وجهات نظر سوف تنشأ، وخمسة أحزاب سوف تتكون.. هذه هي الصورة الذهنية المتكونة عن الحركة اليسارية بشكل عام: تنظير كثير، تنظيم أكثر، انتاجية أقل.. وهذا اختزال ساخر مُخل، لكنه قد يُعطي لمحة ما عن بعض مشكلات هذا التيار المهم.

حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، هو الأب الشرعي، تنظيميًا، لحركة اليسار المصري، وهو حزب كبير، نفخر بالانتماء الفكري له.

الحزب تأسس بالطريقة الطبيعية لنشأة الأحزاب؛ فالأصل أنها تتكون من الأسفل للأعلى؛ فالتيار يتواجد في الشارع ويتفاعل معه ثم يتم تنظيم الأمر صعودًا إلى القمة لنكون أمام كيان منتظم ومنضبط.

في بلدنا معظم الأحزاب الجديدة هي في حقيقتها مفوضيات انتخابية قامت بإعطاء غرباء عضويتها، مثلما تجنس قطر الرياضيين. ولا يمكن للمفوضية أن يكون لها أيديولوجية واحدة تتقاطع مع تيار شعبي.

المفكر الراحل الكبير د.رفعت السعيد هو من حافظ على حياة ووجود حزب التجمع في فترة صعبة.. أما الرئيس الحالي للحزب، الأستاذ سيد عبد العال، فقد حقق انجازًا عظيمًا يتمثل في تحييد معظم تيارات اليسار الرومانسي داخل الحزب والتي تريد دومًا مقاطعة العملية السياسية لأنهم ينتظرون لحين تطبيق مصر معايير سويسرا والسويد! ولا يتفهمون أن العملية معكوسة ‏وأن الوصول لمثل تلك المعايير يتطلب، كخطوة أولى وحتمية، المشاركة الدائمة والتفاعل المستمر، كما أنهم يتناسون، عمدًا، أنهم هم أنفسهم ليسوا يسار سويسرا والسويد. يبدو أن أكواد جينات البعض قد اعتادت لعشرات السنوات على العمل السري والتحتي بما جعلها لا تُجيد، وربما لا تصدق، إمكانية اللعب على الأراضي “المكشوفة”.

الدولة المصرية تمر الآن بمخاطر وجودية لا تتحمل أية مراهقات سياسية وتنظيرات ديماجوجية غير مثمرة من مقاربة أن الديالكتيك هو أساس التطور أو أن البروليتاريا هي قاعدة الانطلاق.. والله العظيم الاتحاد السوفيتي انهار من ثلاثين سنة وجيفارا مات من خمسين والعالم استمر بعدهما عادي! وموت اليسار المصري ستكون فاجعة تُكتب فيها المرثيات لسنوات طويلة.

المقاطعات والانسحابات لن يتضرر منها إلا اليسار نفسه.. الممارسة والمشاركة والمشاكسة هي السبل الوحيدة لاستمرار التيار، وهي ما تكفل زيادة حجمه، عبر متابعة الناس لأداءه والتأثر به.. سياسة ندوات الغرف المغلقة لن تؤدي لأي شئ.

نعاني الآن من قلة عدد اليساريين لأن الفارق الفكري بين الإنسان اليساري (إللي بجد) وغيره من بني البشر، هو الاختلاف نفسه بين صناعة الطائرة وتجهيز الطعمية، الأولى تحتاج لأبحاث علمية وتجارب مضنية وخبراء متميزون وخطوط إنتاج ومواد خام وآلات معقدة مع المرور بمراحل التصميم والتصنيع والتجميع وغيرها، والنتيجة تكون منتجات عالية الجودة قليلة العدد عظيمة الفائدة.. أما تجهيز الطعمية (أو الفلافل بلهجتي السكندرية)، فهي لا تحتاج لأكثر من وضعها في أي زيت ساخن ثم إخراجها بعد دقيقة.. عملية صناعة الإنسان اليساري مُكلفة للغاية ومرهقة بشدة، أما اتباع بعض التيارات الأخرى فيكفيهم التوقف عن استخدام ماكينة الحلاقة، مع الترديد غير الواعي لجملة “الإسلام هو الحل” قبل الأكل وبعده.

لا يمكن لدولة نامية، كبيرة التعداد، أن تكون يمينية بالكلية، نحتاج إلى يسار عاقل يقوم بدور دفة السفينة، وحزب التجمع قادر على ذلك عبر الواقعية السياسية التي يتبناها.

شعار “لليسار در” لابد أن يعود وبقوة، لا توجد دولة يمكن أن تتحرك بقدم واحدة أو تطير بجناح واحد.. الدول اليمينية لا تحتاج لمعارضة أكثر يمينية، بل تحتاج ليسار رشيد يجعلها تطور نفسها باقتباس ما لديه من مميزات تدفع المجتمع للأمام.

*بقلم رامي جلال..نقلا عن جريدة المصري اليوم -24-7-2020