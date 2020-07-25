رئيس جامعة أسيوط يلتقي بوفد من شركة بورتو للاتفاق على طرح وحدات سكنية  بمشروعها بأسيوط بأسعار مخفضة لمنتسبى الجامعة

كتب:سويفى رشدى

استقبل الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط الدكتور أيمن بن خليفة نائب رئيس مجلس إدارة شركة بورتو ومسئولي مشروع الشركة بأسيوط والذي يضم المهندس عماد رجب الرئيس التنفيذي للمشروع ، والمهندس أيمن رجب المهندس التنفيذي للمشروع والأستاذ محمد نصير المدير الإقليمي للمبيعات بالمشروع ، وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور مها غانم رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة . وخلال الاجتماع استعرض الدكتور أيمن خليفة ملامح المشروع العمراني الجديد والمتضمن إقامة مجمع سكنى ترفيهي بمدينة ناصر الجديدة والتي تُعد أحد مدن الجيل الرابع المتطورة والمقامة أعلى منطقة الهضبة بجوار مطار أسيوط وتبلغ ميزانية المشروع نحو 4.5 مليار جنيه ، وتبلغ مساحته 77 فدان تشغل الوحدات السكنية 15% من المساحة الإجمالية منه ، مضيفاً أن المشروع يتضمن شقق سكنية متدرجة المساحة تبدأ من غرفة واحدة وصالة على مساحة 67 متر ، وغرفتين وصالة على مساحة 105 متر وكذلك 3 غرف وصالة على مساحة 145متر إلى جانب فيلل تتراوح مساحتها من 110 متر إلى 226 متر . وصرح الدكتور طارق الجمال أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على توفير عروض خاصة لمنتسبى الجامعة حيث من المقرر الإعلان تفصيلاً عن الأسعار والمساحات المتاحة ، وعلى من يرغب في الشراء التوجه إلى مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حيث سيتم التعاقد مع الشركة للشراء على نحو مجموعات وذلك بأسعار مخفضة عن المعتاد وتيسيرات خاصة في السداد وذلك لكافة الأفراد من منتسبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأقاربهم من الدرجة الأولى .