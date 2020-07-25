ضبط 24 طن دقيق مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء والآف من عبوات الشاى المغشوش

كتب احمد سلامة

تواصل نيابة برج العرب بالإسكندرية التحقيق مع مالك مخبز بلدي بعد اتهامه ببيع 24 طنا من الدقيق البلدي في السوق السوداء والاستيلاء على سعره، والتحفظ على الأوراق الخاصة بالمخبز لفحصها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.كان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة برج العرب، لتصرفه وبيع كميات من الدقيق المدعم في السوق السوداء دون وجه حق. و تمت مداهمة المخبز وألقي القبض على مالكه وبتفتيشه عثر على 24،750 طن دقيق بلدي مدعم ببيعها بالسوق السوداء قدرت بمبلغ مالي 134268 جنيها دون إنتاج فعلي للخبز، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لإجراء التحقيقات. كما قررت نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، التحفظ علي 42 الف عبوة شاي ونسكافيه مجهولة المصدر قبل ترويجها بالاسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري. كان ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مصنع “بدون ترخيص” لتعبئة الشاي والنسكافيه بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان، مجهول المصدر في الأسواق. تم مداهمة المصنع والقي القبض علي مالكة وبتفتيشه عثر علي 39600 عبوة “نسكافيه وقهوة سريعة التحضير” مجهولة المصدر “منتج نهائى”، 2496 عبوة شاى مغشوشة ومقلدة لعلامتين تجاريتين مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق