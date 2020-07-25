رئيس مجلس إدارة صحيفة الثورة السابق اليمني عبد الرحمن بجاش يكتب لـ”الأهالي” :نون .. والقلم ..اليمنيون معنيون بمصر

شيئان لايقبلان المفاصلة، عندما يتعلق الامر باليمن ومصر، أو بمصر واليمن …

وفي هذه المرحلة العصيبة ، ومصر هناك من يريد دك أسوارها كقلعة عظيمة ، لابد أن نكون وعلى المستوى الفردي في ظل الوجع اليمني مع مصر قلبا.

مصر بالنسبة لنا نحن اليمنيين ، الحب والوفاء والإيثار والتضحية … ومصر أولا واخيرا الصدر الذي نلجأ اليه كلما حنت الروح إلى الموقف والأمان …

مصرفي هذه اللحظة يراد لها أن تضرب من كل الاتجاهات ، وفي كل اتجاه عذر ، وفي كل اتجاه غاز وبترول … وموقع اليمن حتى وإن تشظت مؤقتا إلى ألف شظية ، اليمني عليه أن يرفع الصوت أن حيا على مصر خير المواقف ….

نحن معنيون أن تظل مصر في مآقي عيوننا ، ليس لأنها بلد عربي كالباقين ، مصر شيء استثنائي ، تاريخ ، جغرافيا ، قيادة ، وإن بدت للحظة أنها منهكة .. فمصر تظل هي القائدة بأسنانها ، وبيد الخير التي تمدها إلى الجميع …سيقول أي كان : يكفينا ما فينا ، وأقول : هذا صحيح ولكن ينطبق على قضايا الآخرين وأولهم بقية العرب ، مصر مسألة أخرى ، شيئ استثنائي … صدر رحيم ، وملجأ لنا ، في أحلك الظروف وعندما قال الجميع لليمنيين : عودوا من حيث أتيتم ، مصر وحدها تقاسمت حتى حدائقها سكنا ….

الآن ، ونحن نعاني ، أقول للاتحادات المهنية والافراد ، والنقابات .. حتى وإن كانت في الرمق الأخير ، افعلوا بأضعف الإيمان كما فعل الاستاذ القدير احمد ناجي أحمد النبهاني ، صفحته ورفيقه ، حيث زار مقبرة الشهداء المصريين …على الأقل خطوة رمزية للوفاء ..

مطلوب بيانات دعم ، برقيات إلى الرئاسة المصرية ، سجلوا فيها موقفا ، فمصر صدقوني تستحق ، وهي من العظمة لن تطلب أحدا ..ولذلك فعلى هذا الأحد أن يفعل شيئا ..

محمد عبد الواسع حميد الاصبحي ، المثقف والوزير والشاعر والمرجع الكبير وصاحب أجمل وأعمق كتاب ” سيرة ذاتية ” أرسل 2 جنيه من باريس وكان بحارا تبرعا لثورة 23 يوليو 52 ، فوصلت الى رئاسة الجمهورية في مصر ، وأعلم بها عبد الناصر، فوجه إليه رسالة شكر وتقدير …

إن لم تقف الحكومات العربية مع مصر الآن ، فالشارع العربي معني بالوقوف ، والشارع اليمني قبل الجميع ….

صدقوني اذا كان هناك بقية من عقل ، فبقاء واستمرار مصر قوية ، يخدم العرب جميعا …. مصر مسألة أخرى تماما ، في حساب اليمنيين أمر آخر …

وعمار يا مصر…

*بقلم رئيس مجلس إدارة صحيفة الثورة السابق عبد الرحمن بجاش