الإدارية العليا تحجز دعوى نجل حسين صبور وعبد الحي عبيد لجلسة الغد

قررت المحكمة الادارية العليا موضوع – بمجلس الدولة، حجز الطعنين المقامين من أحمد حسين فايق نجل رجل الأعمال حسين صبور، والدكتور عبد الحي عبيد، المستبعدين من سباق انتخابات مجلس الشيوخ بحكم محكمة القضاء الإدارى، مطالبين فيهما بإلغاء حكم محكمة القضاء الادارى والمتضمن استبعادهما من انتخابات مجلس الشيوخ.

اختصم طعن أحمد صبور رقم 54198، وطعن عبد الحي عبيد رقم 54131 لسنة 66 قضائية عليا، الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت أمس بقبول الدعويين المقامين من عمر هريدي المحامي، والمطالبة بإلغاء قرار لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج اسم المرشح أحمد حسين فايق صبور والمرشح عبد الحي عبيد، بكشف أسماء المقبولين المرشحين بالنظام الفردي لعضوية مجلس الشيوخ،