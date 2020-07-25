الإدارية العليا تحجز دعوى نجل حسين صبور وعبد الحي عبيد لجلسة الغد
قررت المحكمة الادارية العليا موضوع – بمجلس الدولة، حجز الطعنين المقامين من أحمد حسين فايق نجل رجل الأعمال حسين صبور، والدكتور عبد الحي عبيد، المستبعدين من سباق انتخابات مجلس الشيوخ بحكم محكمة القضاء الإدارى، مطالبين فيهما بإلغاء حكم محكمة القضاء الادارى والمتضمن استبعادهما من انتخابات مجلس الشيوخ.
اختصم طعن أحمد صبور رقم 54198، وطعن عبد الحي عبيد رقم 54131 لسنة 66 قضائية عليا، الهيئة الوطنية للانتخابات.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت أمس بقبول الدعويين المقامين من عمر هريدي المحامي، والمطالبة بإلغاء قرار لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج اسم المرشح أحمد حسين فايق صبور والمرشح عبد الحي عبيد، بكشف أسماء المقبولين المرشحين بالنظام الفردي لعضوية مجلس الشيوخ،