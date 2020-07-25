مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية يشيد بجهود فرع منظمة خريجى الأزهر بليبيا

استقبل العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية بمكتبه بمدينة بنغازي رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بليبيا الشيخ أكرم فرج الجراري .

تم خلال اللقاء شرح عمل المنظمة ودورها في محاربة الفكر المتطرف، وأنشطتها فى هذا الصدد من عقد دورات تدريبية وتنظيم ندوات علمية وإرشادية، وورش عمل يشارك بها كبار الأئمةوالشيوخ والدعاة الليبين التي أقيمت بالقاهرة بفرع المنظمة الرئيس وداخل ليبيا ، وقد أشاد العميد بجهود فرع ليبيا لما يقوم به من دور بارز في تصحيح المسائل الفقهية والشرعية وتعزيز الخطاب الوسطي المعتدل.

مبديًا استعداد إدارة التوجيه المعنوي في التعاون مع فرع المنظمة في كافة مجالات الدعوة والتوعية والإرشاد .

وقدم الشكر للمنظمة والأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر – رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ، كما طلب إعداد تصور للمنظمة في المرحلة القادمة لتحقيق أهدافها، وقد تم بالفعل إعداده وتسليمه لإدارة التوجيه المعنوي، وذلك من أجل تعزيز سبل التعاون بين الجهتين.