رئيس حزب التجمع سيد عبد العال في برنامج “كل يوم”:وافقت فورا على تمثيل “الحزب”بـ3 مرشحين بـ”الشيوخ”

قال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع خلال برنامج “كل يوم ” مع خالد ابو بكر المذاع الآن على قناة أون تي في أنه وافق فورا على نزول حزب التجمع انتخابات مجلس الشيوخ بثلاث مقاعد فقط ضمن تحالف انتخابي “القائمة الوطنية”، قائلا:” وافقت فى دقيقة واحدة على عدد مقاعد الشيوخ واعطيت الاسماء فورا وهي اسماء محترمة الاستاذة فريدة النقاش بتاريخها النضالي والمهني، والمهندس احمد شعبان، وعمرو عزت من الجيزة من شباب تنسيقية الاحزاب.

واضاف أن الرقم لم يكن محل نقاش لأن الهدف السياسي للحزب هو الأهم والموافقة جاءت استنادا على فكرة أننا منذ 30 يونيو وحتي الان نسعي كحزب للم شمل حلف 30 يونيو مرة أخري وانشاء جبهة وطنية لمواجهة ما يواجه الوطن من مخاطر، فحين يأتي استحقاق طبيعي مثل مجلس الشيوخ ، لابد من التوحد وحتي اذا قدم الحزب تنازلات .

واضاف رئيس حزب التجمع انه كان من الطبيعي الموافقة على الدخول فى القائمة طالما لا شبهات فيها أو قضايا فساد او متأسلم اخوانجي قائلا :” فى اللحظة دي لن اضع معايير سياسية العيار الوحيد هي الوجود فى خندق القوة الوطنية امام قوي الثورة المضادة، الاحزاب التي لم تأت تري الموضوع ارقام ليست تجربة نريد نجاحها”.

وأشار “عبدالعال” إلى ان هناك سلسلة الاجتماعات التى تمت بين عدد من الأحزاب السياسية مع حزب مستقبل وطن للوصول لتحالف انتخابى توافقى، مبينا أن حزب التجمع كان جاهزا بثلاثين مرشحا للإنتخابات خلال الفترة القادمة.

واعتبر أن حزب سيناضل قانونيًا ودستوريا فى انتخابات النواب المقبلة من اجل راحة المواطنين فى كل المحافظات، مضيفا أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على انتقاء أفضل المرشحين لضمهم للقائمة الوطنية.وتابع:”حينما عرض علينا 3 مقاعد وافقت فى دقيقة واحد، ولو طلبوا مني ثلاثين اسمًا لتقدمت بهم فورًا”.