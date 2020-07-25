شاهد ..رئيس حزب التجمع سيد عبد العال في برنامج “كل يوم” :” العدالة الاجتماعية منقوصة..وأعباء برنامج الاصلاح تحملها الفقراء

قال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب أن ائتلاف دعم مصر كان تجربة جيدة وناجحة، وأن البرلمان الحالي تم تشكيله من اغلبية مستقلة وفكرة أن يقوم عددا من الاحزاب بعمل ائتلاف نجاح في حد ذاته.وأردف :”نحتاج الى تحية ودعم كل جهد جماعي، يساري مستنير”

وفي سؤال عن العدالة الاجتماعية قال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع خلال برنامج “كل يوم ” مع خالد ابو بكر المذاع الآن على قناة أون تي أن العدالة الاجتماعية فى مصر منقوصة، وقال أنه لا يبحث عن المثالي والنموذجي لكن في حالة وجود اعباء بسبب ازمة كورونا ورغم أن الدولة خففتها من خلال بعض الاجراءات لكن في نفس الوقت لم تحمل أعباء مماثلة للطبقة الرأسمالية ، كما أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذى تصدي له الرئيس عبد الفتاح السيسي ” بفروسية” يتحمل أيضا المواطن أعبائه التي لم توزع بعدالة بين الطبقات.

وقال ” عبد العال” في سؤال عن البديل أن حزب التجمع قام يتنظيم مؤتمرا حول برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي نفذ بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وطرح بديل ولكن الدولة لم تسمعه، وان الحزب رفض البرنامج لأنه مالي لا اقتصادي، ولكن مساندة الحزب للبرنامج الاقتصادي الآن جاءت بناءا على بعض الاصلاحات التي تنفذ داخله مرتبطة بالصناعة والتعليم والصحة.

وقال أن توزيع اعباء البرنامج الذى ينفذ حاليا غير عادلة ويتحملها الفقراء، الاغنياء لابد ان يتحملوا الجزء الاكبر، ولكن الطبقة الرأسمالية تغضب حين تفرض ضريبة او ينفذ قانون البناء الموحد، هناك جزء من الرأسمالية المصرية لا تعيش مشاكلنا.