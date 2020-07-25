رئيس حزب التجمع النائب سيد عبد العال لـ”برنامج كل يوم”:السلفية معمل التفريغ للتيار الديني المتطرف..ونرفض فكرة وجود حزب على أساس ديني

..وعن حزب النور هاجم النائب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع خلال برنامج “كل يوم ” مع خالد ابو بكر المذاع الآن على قناة أون تي،فكرة وجود حزب على أساس ديني، وقال أن السلفية هي معمل التفريغ للتيار الديني المتطرف، وأنه لا مشكلة مع النور داخل الجامع ككيان دعوي، لكن خروجه الى السياسة في ظل تبنيه أفكار رافضة للأخر ورأي مخالف عن المرأة، ورأي معين للخالفة، وهي افكار لا يستطيع أن ينكرها، بجانب أن نظام الحكم لديه اذا تمكن لا يكون عن طريق الدستور انما أهل الحل والعقد وهو كان مشروعهم في دستور الاخوان ، وبالتالي هو ليس جزءامن دولتنا المدنية.

وقيم ” عبد العال ” الحياة السياسية فىى مصر أنها ” ضعيفة” والأحزاب والنقابات والمجتمع المدني أيضا واعتبر المسؤول في ذلك القائمين عليها أولا ثم الدولة مسؤلة لانها لن تقوي وتقوم بماهمها دون مساندة مجتمع مدني قوي، لابد ان تساعد على هذا وتشارك الاخرين في مشاركة منظومة ثقافية جيدة مستنيرة تقبل الاخر.

وأردف ” عبد العال “:” الاحزاب لن تقوي دون قوة المجتمع المدني، ولن نقوي دون حل مشاكل شعبية حول الصحة التعليم السكن العمل، و اذا المواطن وجد هذه الاشياء فسيكون منتبها ونتحاور معه على انه شريكنا في كل شىء”

وعن احساسه بالتفاؤل قال ” عبد العال ” :” البرنامج الاقتصادي المنفذ واعادة الاعتبار للصناعات التحويلية والاحتفاظ بالثروات الطبيعية والاصلاح التعليمي يشكل نقلة حقيقية ومهمة جدا في تاريخنا ينقصه دور النخبة لمساندة هذا المشروع وعدم عرقلته وتصححه وتقبل الحكومة النقد “.