بدء صرف معاشات فئة “الأقل من ٢٠٠٠ جنيه”

تبدأ اليوم الاحد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الصرف لفئة أصحاب المعاشات الذين يتقاضون اقل من ٢٠٠٠ جنيه وذلك وفقاً لقيمة المعاش قبل الزيادة في شهر يونيو ويستمر بومي الاحد والاثنين ٢٦ و٢٧ يوليو وذلك وفقاً للخطة التي وضعتها الهيئة لصرف المعاشات قبل عيد الأضحى المبارك للتيسير على اصحاب المعاشات .

وقد تلقى اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة لمتابعة صرف المعاشات منذ بداية الصرف الذي بدأ يوم الخميس ٢٣ يوليو وحتى مساء امس السبت حيث بلغ اجمالي حركات الصرف ١,٧٦٦ مليون حركة صرف بقيمة ٢,١٥٨ مليار جنيه .

وقد اشار التقرير الى انتظام عمليات صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلي حيث بلغ عددها ١,٣٦٥ مليون حركة بقيمة اجمالية ١,٧٨٦ مليار جنيه كما بلغ اجمالي ما تم صرفه من منافذ الهيئة ١١٥ الف حركة بقيمة اجمالية ١,٣٦٥ مليون جنيه وعدد الذين صرفوا من منافذ هيئة البريد ٢٨٦ الف حركة بقيمة اجمالية ٢٦٣ مليون جنيه بالاضافة الى المعاشات المحولة على البنوك والتي تبلغ ١,٧٣٢ مليون حالة بقيمة اجمالية ٥,٢٧١ مليار جنيه .

واكد جمال عوض انه تم الاعلان عن خطة بدأ صرف معاشات اغسطس قبل عيد الاضحى المبارك حيث تم الصرف لمن كانت معاشاتهم قبل زيادة يوليو ٢٠٢٠ أقل من ١٠٠٠ جنيها بداية من الخميس من منافذ الهيئة التي عملت بشكل استثنائي ؛ وقد تم استكمال الصرف لنفس الفئة يوم السبت من منافذ الهيئة ومكاتب البريد .

•من كانت معاشاتهم أقل من ٢٠٠٠ جنيها قبل زيادة يوليو ٢٠٢٠ فيتم الصرف لهم يومي الأحد والاثنين من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

•علي ان يتم الصرف لباقي أصحاب المعاشات مهما كانت قيمة معاشاتهم يومي الثلاثاء والأربعاء من منافذ الهيئة ومكاتب البريد

واضاف عوض على ضرورة اتباع أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف لكافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية حفاظا على صحتهم؛ واتباع القواعد المنظمة لعملية الصرف تجنبا للتكدسات في منافذ الصرف ومكاتب البريد.