حلقة خاصة عن عيد الاضحى بـ ” صباح الخير يا عرب”

تقدم حلقة اليوم من برنامج ” صباح الخير يا عرب” ، فقرات متنوعة ، من خلال لقاء مع” هنا الحسيني”، رئيس مبادرة “هنصنع في مصر”، وحديث عن تشجيع المنتج المصري وخاصة الصناعات اليدوية ومتناهية الصغر للتصدير لكل دول العالم ، ويليها فقرة اخرى عن الاحتفالات التي كانت تصاحب المحمل وكسوة الكعبة من مصر إلى السعودية قديما من خلال لقاء مع الباحث دكتورمحمد دسوقي، ثم يأت حوارمع الكاتب محمد ناصف ،مديرالمركزالقومي لثقافة الطفل حول استعداد المركز لاستقبال الأطفال في العيد والحديث عن قناة اليوتيوب التي أناشئها المركز للأطفال ، ويختتم البرنامج فقراته بلقاء مع الشيخ محمد أبو مسلم حول فضل العشر الأول من ذي الحجة، لابرنامج من اعداد وتقديم غادة كمال.