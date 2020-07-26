خدمة TC الإنجيلية تفتتح فرع جديد بالإسكندرية 

افتتح طوني چورچ مدير خدمة TC التابعة لرابطة الإنجيلين في مصر والشرق الأوسط، فرع للخدمة بالإسكندرية ليكون الفرع الثاني بمصر.

وقال مدير الخدمة إن الخدمة تضم ثلاثة قطاعات الأول القطاع الروحي، ويخدم الكنيسة المحلية، والعمل الروحي داخل المؤسسة وخارجها.

والقطاع الثاني هو التعافي وتمكين المرأة، ويخدم المجتهدين في البحث عن التعافي من الإدمانات المختلفة، مثل المخدرات وايضاً التعافي من الجنس، الاباحية والعلاقات وغيرها سواء للبنات أو الشباب، وايضاً يضم القطاع برنامج قوي لتمكين المرأة.

أما القطاع الثالث سيكون في فرع الخدمة بالإسكندرية من المقرر أن يخدم روّاد الأعمال، والشباب الطموح الباحث عن التميز والريادة في مجال الأعمال.