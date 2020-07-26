كلية التمريض تودع أبناءها الطلاب في ختام ماراثون امتحانات فرقتها النهائية بجامعة أـسيوط بالحلوى و الشيكولاته

كتب سويفى رشدى

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على متابعته المستمرة لأعمال امتحانات الفرقة النهائية لمختلف كليات الجامعة و التأكيد على توافر كافة الإجراءات الوقائية و الاحترازية و التي تكفل الحفاظ على صحة و سلامة أبناءنا الطلاب لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد . جاء ذلك خلال تلقيه تقريراَ من الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب خلال جولته التفقديه في ختام امتحانات الفرقة النهائية لكلية التمريض و التي رافقه فيها الدكتورة سماح محمد عبدالله عميدة الكلية، و الدكتورة انتصار محمد يونس وكيلة الكلية لشئون التعليم و الطلاب، و كان في استقبالهم عدد من أساتذة الكلية المتواجدين في امتحان مادة التمريض النفسي و العقلي. و خلال الجوله أطمئن نائب رئيس الجامعة على انتظام أعمال الامتحانات و توفير كافة سبل الرعاية و التسهيلات للممتحنين مع التأكيد على توافر كافة الإجراءات الوقائية و الاحترازية و التي قد اتخذتها إدارة الجامعة منذ انطلاق أعمال الامتحانات النهائية لمختلف كليات الجامعة و التي شملت عمال التطهير المستمرة للجان و قياس درجات حرارة الطلاب و إلزام الجميع بارتداء الكمامات و استخدام تطهير اليد و منع التجمعات. و أشارت الدكتورة سماح عبدالله أن اليوم الأحد 26 يوليو الجاري كان آخر أيام إمتحانات الفرقة النهائية بالكلية و التي سارت في سهولة و يسر و انتظام لكافة أعمال الإمتحانات منذ بدايتها و حني نهايتها ، مشيرة إلى أن إدارة الكلية حرصت على توزيع الحلوى و الشيكولاته على أبناءها الطلاب في وداعهم في آخر يوم.