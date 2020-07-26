الاسكندرية تحتفل بعيدها القومى فى مكتبة البلدية

كتب احمد سلامة

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية اليوم فعاليات العيد القومي الـ٦٨ لمحافظة. بدأت الاحتفالات بافتتاح معرض “كنوز البلدية.. صفحات من تاريخ الإسكندرية” بمكتبة البلدية بمتحف الفنون الجميلة، وهو معرض فني وثائقي يأتي بالتعاون بين ديوان عام محافظة الإسكندرية وقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، ويستمر العرض به يوميًا من العاشرة صباحًا حتى الرابعة مساءً حتى الخميس ٣٠ يوليو ٢٠٢٠. ووجه الشريف التحية الى شعب الإسكندرية وشعب مصر العظيم باحتفالات العيد القومي الـ٦٨ لمحافظة الإسكندرية وقال فى كلمه بهذه المناسبة .. أننا نبدأ الاحتفالات بافتتاح معرض الصور في مكتبة البلدية، وإن المعرض يضم صور وكتب تاريخية وثقافية وتراثية تشير إلى تاريخ الإسكندرية كله العريق فالإسكندرية محور وملتقى الثقافات في العالم كله، وندعو الشعب السكندري على مدى أسبوع بالكامل بالمجيء إلى المعرض للاطلاع على تلك التراث”. و استمع المحافظ إلى نبذة تاريخية عن تاريخ متحف الفنون الجميلة، كما استمع إلى شرح مفصل عن محتويات المعرض الذي يتضمن (رسوم نادرة للرحّالة الأجانب الذين زاروا الإسكندرية قبل ٣٠٠ عام، صور تُعرض للمرة الأولى لضرب الإسكندرية عام ١٨٨٢، صفحات من سجلات القومسيون البلدي ترجع لعام ١٨٩٠، صور نادرة لتطوير كورنيش الإسكندرية في الثلاثينيات، وصُحف ودوريات أصلية توثق زيارات جمال عبد الناصر للإسكندرية في بداية الخمسينيات، بالإضافة للوحات تُعرض للمرة الأولى لفنانين سكندريين محمد ناجي – سيف وأدهم وانلي – چورچ صبّاغ – مارجريت نخلة – حامد عويس – مصطفى عبد المعطي – محمد حسن القباني – عزت إبراهيم. حضر الافتتاح الدكتور على سعيد فنان تشكيلي مدير متحف الفنون الجميلة، والدكتور إسلام عاصم عبد الكريم رئيس قسم الإرشاد السياحي المعهد العالي للسياحة وترميم الآثار، ومني زكريا مدير مكتبة البلدية.