وصول 10سفن ومغادرة 13 سفينة وتفريغ 28 سفينة أخري فى ميناء الاسكندرية

كتب احمد سلامة

صرح الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إن الميناء يشهد نشاطا في حركة العمل اليوم الأحد الموافق 26 يوليو 2020 حيث تواجد بالميناء 64 سفينة. وأضاف: “وصلت 10 سفن، وغادرت 13 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة على الأرصفة في الشحن والتفريغ 28 سفينة من بينهم سفن حاويات، وبضائع عامة، وصب سائل يجري تفريغهم، كما يتواجد بالمخطاف الداخلي سفينتان على متنهما 119 ألف طن صويا وفحم جاري تفريغهم، وتواجد بالمخطاف الخارجي 19 سفينة، وقد تم دخول وخروج 8369 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية”. وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الميناء، إن إدارة حركة البضائع سجلت وتابعت حركة الشحن والتفريغ حيث يجري تفريغ بضائع واردة تزن 111 ألف طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 21 ألف طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 1318 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 1668 حاوية. وذكر الغندور أن رئيس هيئة الميناء وجه الإدارات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل دخول وخروج، وشحن وتفريغ الشاحنات والبضائع، ووجه أيضًا ببذل أقصى جهد لزيادة معدلات الشحن والتفريغ، مشددًا على ضرورة الاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية