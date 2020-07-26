الثلاثاء.. ” كورونا والإرهاب البيولوجى” على مائدة مكتبة القاهرة الكبرى 

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى التابعة للقطاع، في إطار إستئناف فعاليات وأنشطة قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة لمناقشة ” كورونا والإرهاب البيولوجى”، فى السادسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل ٢٨ يوليو الجارى، بمقر المكتبة بالزمالك.

يتحدث فيها اللواء الدكتور شوقي صلاح، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، الدكتور عمرو ممتاز، دكتور إدارة الأعمال بجامعة عين شمس ومدير إحدى شركات الأدوية، الدكتور سمير عبد الرازق، أمين عام شعبة المبدعين العرب، ويدير الندوة ياسر عثمان مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى .

ويقول مدير عام المكتبة، إن الندوة تناقش مجموعة هامة من المحاور، منها ” تأثيرات فيروس كورونا المستجد على الإرهاب البيولوجي وسبل المواجهة، وهل يمكن أن يكون الفيروس ملهما للتنظيمات الإرهابية؟، وأحدث سبل العلاج الدولية لمصابي كورونا، وتجارب علاجية مصرية ناجحة لعلاج حالات كورونا ” .