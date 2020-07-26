بعد تداول اخبار إنهيار عقار بالزمالك نتيجة الحفر ” القومية لمترو الانفاق” توضح الحقيقة وتؤكد: تم إخلاء السكان وتعويضهم ماليا لحين الانتهاء من الأعمال الهندسية

أصدرت الهيئة القومية للأنفاق ؛ بيانا ؛ توضح فيه صحة ما تم تداوله ونشر ببعض المواقع الإخبارية بشأن حدوث انهيار بعمارة رقم ١٧ شارع البرازيل بمنطقة الزمالك نتيجة اعمال حفر مترو الانفاق؛ حيث أكدت الهيئة فى بيانها بأنه لم يحدث أي نوع من أنواع الإنهيارات بالعمارة المذكورةولكن حدث هبوط بسيط بأحد أركان العمارة وهبوط في الساحة الأمامية والسور الخارجى لسفارة دولة البحرين ؛ وأن الهيئة والجهات الإستشارية ومقاول المشروع قد اتخذت كافة الإجراءات الهندسية لتأمين العقار كإجراء وقائي ؛ كما تم إخلاء السكان من العقار المذكور وتم تعويضهم ماليا للإقامة البديلة لحين الإنتهاء من كافة الإجراءات والدراسات والأعمال الهندسية ولحين عودتهم إلي العقار مرة أخرى .

وتهيب الهيئة القومية للأنفاق كافة وسائل الإعلام التاكد من الأخبار من مصادرها الرسمية لتوضيح الحقائق امام الراي العام .