رسالة من أمين عام حزب التجمع إلى أمناء المحافظات بشأن إنتخابات “الشيوخ”

وجه الأمين العام لحزب التجمع محمد سعيد خطاب الي السادة امناء المحافظات ..وأكد خطاب “امين التجمع” فيه علي أهمية المشاركة الفعالة بالمحافظات ونص خطاب امين التجمع كالآتي”نحو مشاركة فعالة في انتخابات مجلس الشيوخ..توجيه وتكليف حزبي”..الزميلات والزملاء الأعزاء ….أمناء لجان المحافظات ..كل عام وأنتم بخير بمناسبة أعياد ثورة ٢٣ يوليو، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، وبمناسبة بدء فعاليات انتخابات مجلس الشيوخ،

أما بعد ..تعلمون أننا نشارك في انتخابات الشيوخ بأربعة مرشحين، ثلاثة على القائمة الوطنية من أجل مصر هم: الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة النقاش على قائمة القاهرة ومحافظات الدلتا، والمهندس أحمد شعبان على قائمة الإسكندرية وغرب الدلتا، والزميل عمرو عزت حجاج على قائمة الجيزة ومحافظات الصعيد، والكاتب الصحفي منصور عبد الغني على المقعد الفردي بمحافظة الشرقية.

ويهمنا أن نؤكد على أهمية المشاركة الفعالة لأعضاء ولجان الحزب في كل المحافظات في هذا الاستحقاق الانتخابي، لتحقيق الأهداف التالية:

١- بناء تحالف القوى الوطنية لدعم الشعب المصري ودولته الوطنية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

٢- دعوة جماهير الناخبين للخروج والتصويت للقائمة الوطنية من أجل مصر.

٣- دعم مرشحي حزب التجمع على القائمة والفردي بكافة أساليب وأدوات الحركة والدعاية الممكنة.

٤- اعتبار انتخابات الشيوخ الراهنة تجربة للاستحقاقات الانتخابية القادمة، لمجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية، وتدريباً عملياً للمرشحين الراغبين في الترشح لمجلس النواب من المحافظات، على عمليات الحشد والتعبئة والحركة ونسج العلاقات والتحالفات والتنسيقات الانتخابية، وأساساً لتقييم واختيار لجان المحافظات لمرشحيها لانتخابات النواب والمحليات القادمة.

الزملاء الأعزاء أمناء المحافظات..

وبناء على ما سبق نؤكد على ما يلي:

١- ضرورة تكليف الزملاء أعضاء الحزب، وخاصة الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب، أو المجالس الشعبية القادمة، بالتواجد يومي الثلاثاء والأربعاء ١١ و ١٢أغسطس بمقراتهم الانتخابية بهدف تنشيط التصويت للقائمة الوطنية.

٢- يتلقى أمين المحافظة تقارير موثقة من الزملاء الراغبين في الترشح، عن نشاطهم الانتخابي لصالح القائمة الوطنية، بالقرية أو المدينة أو الحي الذي مارس فيه النشاط.

إن ثقتنا فيكم وفي وعيكم، وفي قدرتكم على الإبداع والابتكار بلا حدود.

الأمين العام محمد سعيد

الاثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢٠”