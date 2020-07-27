7.5% انخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر مايو 2020

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصــاء اليـوم الأالموافق البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات حيث

بلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 86.86 خلال شهر مايو 2020 (أولـي) مقابل 93.86 خلال شهر ابريل 2020 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 7.5٪.

وحول الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً قال الحهاز انه

بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المشروبات 171.2 خلال شهر مايو 2020 مقارنة بشهر ابريل 2020 حيث بلغ 108.3 بارتفاع قدره 58.1٪ وذلك بسبب زيادة الطلب على المشروبات نظرا لحلول موسم الصيف.

بلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة الحاسبات والمنتجات الالكترونية والبصرية والأجهزة الطبية 124.7 خلال شهر مايو 2020 مقارنة بشهر ابريل 2020 حيث بلغ 93.6 بارتفــاع قدره 33.3% وذلك بسبب زيادة المبيعات من الأجهزة الطبية نظرا لظروف جائحة كورونا.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً:

بلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة المنتجات الغذائية 124.1خلال شهر مايو 2020 مقارنة بشهر ابريل 2020 حيث بلغ 165.9 بنسبة انخفاض قدرها 25.2% بسبب تخفيض الطاقة الإنتاجية وتوقف عدد من المصانع بسبب ازمة فيروس كورونا.

بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة منتجات التبغ 76.2 خلال شهر مايو 2020 مقارنة بشهر ابريل 2020 حيث بلغ 114.2 بانخفاض قدره 33.3٪ وذلك بسبب قلة المبيعات وانخفاض الأسعار الي جانب غلق المقاهي تطبيقا للإجراءات الاحترازية.